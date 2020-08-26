اليوم السابع
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وزارة قطاع الأعمال العام: 50 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين بـ4 محافظات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:16 م
وزارة قطاع الأعمال العام: 50 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين بـ4 محافظات هشام توفيق ،وزير قطاع الاعمال
كتب عبد الحليم سالم

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فتح المراكز في الفيوم وبني سويف من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر


وفي الشرقية والبحيرة من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر

 

تواصل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، متابعة تطبيق النظام الجديد لتداول القطن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية لموسم ‪2020-2021‬.
 
وتم تحديد 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم. 
 
وتفتح مراكز التجميع في الفيوم وبني سويف (وجه قبلي) أبوابها بداية من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفي الشرقية والبحيرة (وجه بحري) من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.
 
ووفقا للنظام الجديد، سيقتصر التداول في المحافظات الأربع على مراكز التجميع المشار إليها ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزراع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية.
 
وسيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء في مراكز التجميع المشار إليها بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، على أن تكون الأقطان معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية سيتم توفيرها بالمراكز، وسيتم إجراء المزادات علنية على كميات الأقطان فى كل مركز بما يحقق أعلى سعر للمزارع، وذلك بإشراك القطاع الخاص في طريقة تحديد سعر الفتح للمزادات، واعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.
 
وسيحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقي وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي الذي تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي سيتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.
 
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