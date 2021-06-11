اليوم السابع
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الجمعة، 11 يونيو 2021 02:00 م
أكرم القصاص
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واشنطن: مجموعة الـ7 تبحث تخصيص 100 مليار دولار للدول المتضررة من كورونا

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:00 م
واشنطن: مجموعة الـ7 تبحث تخصيص 100 مليار دولار للدول المتضررة من كورونا جو بايدن
أ ش أ

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى في مجموعة السبع تبحث إعادة تخصيص 100 مليار دولار من ذخيرة صندوق النقد الدولى لمساعدة الدول الأشد تضرراً من أزمة "كوفيد-19"، بحسب وسائل إعلام غربية.

ومن المقرر أن يُطرح الأمر للنقاش عندما يبحث زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كيفية توجيه التعافي العالمي من الجائحة في قمة تُعقد على مدى 3 أيام في كورنوال جنوب غربي إنجلترا وتبدأ الجمعة.

وذكر البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة وشركاؤنا في مجموعة السبع يبحثون بجدية بذل جهد عالمي يضاعف أثر المقترح الخاص بمخصصات حقوق السحب الخاصة للدول الأشد احتياجاً".

وأضاف البيان قائلاً: "وسيدعم الجهد المقترح، والذي ربما يصل حجمه إلى 100 مليار دولار، أكثر توفير الاحتياجات الصحية بما يشمل التطعيمات والمساعدة في إتاحة تعاف اقتصادي أقل تلويثاً للبيئة وقوي وسريع في الدول العرضة للخطر وتعزيز عملية تعاف عالمية أكثر اتزاناً وشمولاً واستدامة".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقية دول مجموعة السبع أمس الخميس، إلى التوصل لاتفاق بشأن إعادة تخصيص 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للدول الإفريقية.

 


جو بايدن

أمريكا

الولايات المتحدة

مجموعة السبع

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