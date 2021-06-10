اللون الأخضر يكسو تعاملات بورصات الخليج بختام جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.06% رابحًا 6.09 نقطة ليغلق عند مستوى 10796.33 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.01% رابحًا 0.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.07 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.07% رابحًا 4.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6716.136 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 955.395 مليار درهم.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.37% رابحًا 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2842.41 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحًا 2.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6305.24 نقطة



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.06% رابحًا 6.09 نقطة ليغلق عند مستوى 10796.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% رابحًا 23.55 نقطة ليغلق عند مستوى 23380.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 387.1 مليون سهم بقيمة 14.3 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الأدوية بنسبة 9.88%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.72%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.32%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.10%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.49%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.4%، ثم قطاعي البنوك وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، 0.23%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.28%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.9%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.5%.

وقفز 65 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ذيب" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الدوائية" بنسبة 9.88%، ثم سهم "الدريس" بنسبة 6.25%، وتراجع 121 سهمًا على رأسها سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 2.37%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 2.32%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 2.11%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 829.6 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.37% رابحًا 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2842.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.3 مليون سهم محققة ما قيمته 245.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2517 صفقة لعدد 29 سهمًا، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.62%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.76%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.53%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.30%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.4 مليون ورقة بقيمة 71 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.07% رابحًا 4.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6716.136 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 955.395 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 242.8 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 4983 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.85%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الخدمات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 8.62%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 8.2%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 9.92%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 5.51%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 2.44%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 670.9 مليون درهم.



بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% رابحًا 0.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 350.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1% مدفوعًا بصعود المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.2%، وصعد سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.41% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.4%.

بورصة الكويت ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% رابحًا 0.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 350.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1% مدفوعًا بصعود المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.2%، وصعد سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.41% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.4%. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحًا 2.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6305.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسرًا 1.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6846.63 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحًا 11.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5251.10 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحًا 18.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5515.82 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 369 مليون سهم بقيمة 60.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.93%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.4%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.2%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.98%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.67%.