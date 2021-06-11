اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نقابة الأطباء البريطانية تدعو إلى إرجاء تخفيف قيود كورونا فى إنجلترا

الجمعة، 11 يونيو 2021 10:41 م
نقابة الأطباء البريطانية تدعو إلى إرجاء تخفيف قيود كورونا فى إنجلترا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
كتب وكالات

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دعت نقابة الأطباء الرئيسية فى بريطانيا إلى تأجيل تخفيف الإغلاق المخطط له فى إنجلترا، فى حين وصلت الإصابات الجديدة بكورونا فى المملكة المتحدة إلى مستويات شهر فبراير، بحسب روسيا اليوم.

 

وقالت الجمعية الطبية البريطانية، إن "التأخير بدرجة معقولة" سيساعد فى كبح جماح التفشى لأنه سيسمح بتلقيح مزيد من الأشخاص بالجرعتين الأولى والثانية، خاصة الشباب الذين يعانون من أعلى نسبة من التفشي.

 

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الإثنين المقبل ما إذا كان التخفيف سينفذ، لكن الضغط عليه للإذن بالتأجيل آخذ فى الازدياد.

 

ويأتى الارتفاع فى الإصابات الجديدة نتيجة لانتشار متحور "دلتا" من الفيروس الذى تم رصده لأول مرة فى الهند.

 

ويمثل متحور "دلتا" سريع الانتشار أكثر من 90 بالمائة من جميع الإصابات الجديدة فى المملكة المتحدة، ويقف وراء الارتفاع الحاد الأخير فى حالات الإصابة.

 

 


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