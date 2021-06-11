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مصرع 20 وإصابة 50 إثر انقلاب حافلة وسقوطها فى واد ضيق بباكستان

الجمعة، 11 يونيو 2021 11:35 ص
مصرع 20 وإصابة 50 إثر انقلاب حافلة وسقوطها فى واد ضيق بباكستان حادث - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أكدت السلطات الباكستانية أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء انقلاب حافلة تقل وافدين على طريق سريع، وسقوطها في واد ضيق بجنوب غرب البلاد، بحسب روسيا اليوم.

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية، حفيظ الله مينجال، أن الحادث المأساوي وقع في منطقة خوزدار بولاية بلوشستان، مضيفا أن فرق الإنقاذ نقلت جثث القتلى والمصابين إلى مستشفيات عسكرية وحكومية.

بدوره، صرح نائب مفوض الشرطة الإقليمية، بشير أحمد، لوكالة "أسوشيتد برس" بأن كل من كان في داخل الحافلة المنكوبة إما قتلوا أو تعرضوا لإصابات، وعدد من الجرحى في حالة حرجة، مؤكدا أن السائق الذي أصيب بجروح نتيجة للحادث فقد السيطرة على الحافلة أثناء مروره بمنعطف حاد.

وأشار المسؤول إلى أن الحافلة كانت مكتظة بالوافدين العائدين إلى منطقة دادو في ولاية السند الجنوبية المجاورة، بعد زيارة ضريح لأحد الأولياء الصوفيين، وكان بعضهم يجلسون على سطح الحافلة.

ونقلت "أسوشيتدبرس" عن أحد الركاب الناجين قوله إن السائق كان يقود الحافلة بتهور ويستمع للموسيقى، مشيرا إلى أن الركاب حذروه مرارا من ضرورة توخي مزيد من الحذر والحيطة.


باكستان

بلوشستان

ولاية السند

انقلاب حافلة

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