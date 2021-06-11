مصرع فتاة صدمتها سيارة فى حادث مرورى بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

صدمت سيارة مسرعة فتاة، بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، مما أسفر عن مصرعها، وتم التحفظ على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة في حادث مروري بمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة صدمت فتاة بطريق المناشي الخطاطبة، مما أسفر عن مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.