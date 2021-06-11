مستشار الرئيس للصحة: إذا حدثت موجة رابعة لكورونا ستكون سلالات جديدة أو متحورة

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه إذا حدثت موجة رابعة من فيروس كورونا، ستكون سلالات جديدة أو متحورة.



وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الدولة المصرية تسعى للحصول على أكبر عدد من اللقاحات ضد كورونا، لتطعيم أكبر عدد من السكان في الفترة المقبلة، وأن هناك كميات متزايدة من اللقاحات ستصل لمصر خلال الفترة الراهنة، متابعا: "الحوامل والمرضعات والأطفال ممنوعون من لقاح كورونا، وهذه اللقاحات ترفع من مناعة المواطن وتحد من مخاطر الوباء".



وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن من حصلوا على تطعيم لقاح كورونا لا يوجهون أي مشكلات، لأن الآثار الجانبية للتطعيم خفيفة ومتوقعة وتحدث عن أى تطعيم، وتتمثل في ألم في مكان الحقن، وأحيانًا ارتفاع في درجات الحرارة لبعض الأشخاص.