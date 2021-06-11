محافظ سوهاج يتابع موقف تنفيذ المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات

سوهاج محمود مقبول

أجرى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بجولة تفقدية تابع خلالها الموقف التنفيذى لأعمال المشروع القومى للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بموقعى "أرض المحلج، وأرض الشونة "بمدينة سوهاج، بحضور أحمد الشطورى رئيس حى غرب سوهاج، والنقيب ابراهيم يوسف المشرف على المشروع من الهيئة الهندسية، والمهندسة صباح عثمان مدير وحدة تطوير العشوائيات بديوان عام المحافظة .

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع والذى يشمل إنشاء عدد 14 عمارة إسكان اجتماعى على مساحة 10 أفدنة بموقع أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثمارى على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة خلف معهد الأورام بنطاق حى غرب سوهاج، بإجمالى 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي، و264 وحدة إسكان استثمارى .

وأكد " الفقى " على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع، والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والصحة والسلامة المهنية بالنسبة للعاملين بالمشروع، مشيرا إلى أن المشروع يعد سابقة أولى للمحافظة كمشروع اسكان للشباب داخل العاصمة وبموقع متميز بالمدينة، وسيتم تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب على أعلى مستوى .

وأوضح النقيب ابراهيم يوسف أن النسبة البنائية تمثل 30% من مساحة الموقع للإسكان الاجتماعي، و25% للإسكان الاستثماري، وانه سوف يتم عمل مساحات خضراء، وأماكن انتظار للسيارات، وجميع الشقق السكنية تطل على مساحات خضراء، وجيدة التهوية، ووصلت نسبة التنفيذ للمشروع 13%، ومخطط نهو المشروع خلال عام ونصف، مؤكدا ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حريصة كل الحرص على نهو المشروع فى زمن قياسى وبجودة تنفيذ مثلى.



شرح لمخطط المشروع



خريطة المشروع



المحافظ يتفقد المشروع



لافته المشروع



ارتفاع الأعمده بالوحدات



شدات خشبية بالموقع



جانب من الاعمال التسليحية للعمارات



علم مصر يزين الوحدات السكنية