اليوم السابع
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ماكرون وميركل وقادة الاتحاد الأوروبى بجلسة وسط الطبيعة قبل انطلاق G7.. صور

الجمعة، 11 يونيو 2021 06:08 م
ماكرون وميركل وقادة الاتحاد الأوروبى بجلسة وسط الطبيعة قبل انطلاق G7.. صور ماكرون وميركل وقادة الاتحاد الأوروبى
إيهاب محمد

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من المنتظر أن تنطلق، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى، فى مقاطعة كورنوال البريطانية، والتى من المقرر أن يتعهد فيها قادة الدول بتقديم مليار جرعة على الأقل من لقاح كورونا للدول المتعثرة حول العالم، على أن تأتى نصف هذه الجرعات من الولايات المتحدة، بينما تقدم بريطانيا مليون جرعة أخرى.

قادة الاتحاد الاوربى
قادة الاتحاد الاوربى

 

 

ونشرت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، صورا ومقطع فيديو مقتضب لجلسة ودية وسط الطبيعة على الشاطئ في خليج كاربيس بمقاطعة كورنوال البريطانية، والتى جمعتها مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

قادة الاتحاد الاوروبى فى صورة على البخر
قادة الاتحاد الاوروبى فى صورة على البخر

 

وعلقت أورسولا فون دير لاين، على اللقطات الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، "إنه لأمر رائع أن نلتقي بين قادة الاتحاد الأوروبي فى مثل هذا المكان الجميل.. في الواقع تتجه أنظار العالم اليوم إلى كورنوال حيث نجتمع في اليوم الأول منG7"، وأضافت: "الانتعاش العالمي والصحة والمناخ والتنمية والأمن، لدينا 3 أيام للالتقاء وإحداث التغيير الذي يتوقعه الناس، بدأنا باجتماع تنسيقي للتحضير معًا".

قادة الاتحاد الاوربى
قادة الاتحاد الاوربى

 

ويأمل القادة المجتمعون فى منتج خليج كاربيس فى تنشيط الاقتصاد العالمى، حيث من المقرر أن يتبنوا رسميا يوم الجمعة حدا أدنى من الضرائب العالمية لا يقل عن 15% على الشركات، وذلك بتأييد اتفاق تم التوصل إليه قبل أسبوع فى اجتماع لوزارء مالية المجموعة. ويهدف الحد الأدنى إلى منع الشركات من استخدام الملاذات الضريبية والأدوات الأخرى للتهرب من الضرائب.

 

ومن القضايا الهامة المطروحة على أجندة القمة التغير المناخى. وتقول صحيفة الجارديان البريطانية إن كل الدول الأعضاء فى مجموعة السبع  قد قدمت استجابات لأزمة المناخ، وأكدوا التزامهم بالسعى لعدم ارتفاع درجة الحرارة فوق المستويات ما قبل الصناعية. وجميع هذه الدول لديها أهداف بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، كما أن لديها جميعا أهداف بالحد من الكربون فى العقد المقبل.

 


ماكرون

ميركل

قادة الاتحاد الأوروبى

مجموعة السبع

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