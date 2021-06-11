كنا فين وبقينا فين.. تعيين 20 ألفا وتوفير فرص عمل لـ 5 آلاف شاب في بورسعيد

ساهمت المشروعات القومية في فتح الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة بورسعيد، حيث تم تعيين 20 ألف عامل داخل منشآت القطاع الخاص بالأحياء المختلفة داخل مدينة بورسعيد من عام 2016حتى عام 2018 .

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه في عام 2018 تم الإعلان عن مشروعات الشباب للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تسليم 19 مصنعا للشباب، و35 مصنعا للمستثمرين بإجمالي 54 مصنعا بنطاق 118 مصنعا أجرى جنوب بورسعيد وفرت حوالي 70 ألف فرصة عمل.

وأضاف "الغضبان"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ذلك جاء بالإضافة تسليم الشباب مشروع مجمع للصناعات الصغيرة بعدد 58 مصنعا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بمساحة 13800م بتكلفة إجمالية تتعدي 21 مليون جنيه .

كما تم توفير فرص للشباب للعمل كمدخلى بيانات بالمراكز التكنولوجية وادارات التحول الرقمى وداخل منظومة التأمين الصحى الشامل بداية من عام 2019 حتى الآن بواقع 5 آلاف فرصة عمل.