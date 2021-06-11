كل ما تريد معرفته عن السيارة الكهربائية المصنعة في مصر

كتب: مدحت عادل

تخطو وزارة قطاع الأعمال العام، خطوات متتابعة من أجل تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى الآن لتحقيق هذا المشروع.

س. ما هو الموعد المتوقع لبدء إنتاج السيارة الكهربائية المصرية؟

ج. من المتوقع بدء إنتاج السيارة الكهربائية بالكامل في منتصف عام 2022.

س. ما هي الطاقة الإنتاجية المتوقعة لخط الإنتاج المصري؟

ج. الطاقة الإنتاجية المتوقعة تصل إلى 25 ألف سيارة كهربائية في الوردية الواحدة داخل المصانع.

س. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاختبار السيارة قبل بدء التصنيع؟

ج. استقبلت مصر أول 13 سيارة كهربائية من الصين، يتم إجراء اختبارات على السيارات الكهربائية لمسافة 30 ألف كيلو متر.

س. متى يمكن تصدير السيارة المصنعة في مصر إلى الخارج؟

من المخطط تصدير السيارة المصنعة في مصر إلى الخارج عند وصول نسبة المكون المحلى المصري إلى 70%.