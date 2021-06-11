اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قراصنة يخترقون أنظمة سلسلة مطاعم ويسرقون بيانات العملاء فى تايوان وكوريا

الجمعة، 11 يونيو 2021 07:48 م
قراصنة يخترقون أنظمة سلسلة مطاعم ويسرقون بيانات العملاء فى تايوان وكوريا هاكرز _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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قالت سلسلة مطاعم للوجبات السريعة، اليوم الجمعة، إن قراصنة اخترقوا خوادم الشركة ووصلوا إلى بيانات العملاء فى تايوان وكوريا الجنوبية، بحسب "سبوتنيك".

وأضافت "سلسلة مطاعم للوجبات السريعة" فى بيان: "بينما تمكنا من إغلاق الوصول بسرعة بعد تحديد الهوية، حدد تحقيقنا أنه تم الوصول إلى عدد صغير من الملفات، بعضها يحتوى على بيانات شخصية".

ومع ذلك، قالت الشركة إن الملفات التى تم الوصول إليها لا تحتوى على معلومات حول مدفوعات العملاء، كما لم تتسبب فى تعطل العمليات.

وتابعت بالقول: "بناء على التحقيق الذى أجريناه، تم الوصول إلى بيانات العملاء الشخصية فى كوريا وتايوان فقط، وسوف تتخذ خطوات لإخطار المنظمين والعملاء المدرجين فى هذه الملفات".

وأشارت الشركة إلى أنها عملت مع "أطراف ثالثة من ذوى الخبرة" للتحقيق فى الاختراق، لكنها لم تقدم تفاصيل عن حجم الهجوم.

وقالت سلسلة مطاعم للوجبات السريعة: "ستتخذ بعض الأسواق الأخرى خطوات لمعالجة الملفات التى تحتوى على بيانات شخصية للموظفين"، دون الخوض فى التفاصيل.

يأتى إعلان السلسلة الأمريكية الشهيرة عن الهجوم وسط موجة من الاعتداءات الإلكترونية فى جميع أنحاء العالم تستهدف كل شيء من مصانع تعبئة اللحوم إلى خطوط أنابيب الوقود إلى المرافق العامة، واضطر البعض منهم إلى دفع فدية للمتسللين.


قراصنة

سلسلة مطاعم للوجبات السريعة

بيانات العملاء

كوريا الجنوبية

تايوان

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