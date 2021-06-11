فى الصيف.. اعرف فوائد الشمام لصحتك منها الهضم الجيد

كتب - محمود جلال

تعتبر فاكهة الشمام أو الكنتالوب منعشة مليئة بالماء للحفاظ على رطوبتك طوال اليوم وتجديد فقدان الماء بسبب الحرارة الشديدة، ولكن لا تريد إضافة سعرات حرارية، كما هناك يوفر العديد من الفوائد الصحية ، فهذا بسبب خصائصه الغذائية الغنية، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن فوائد صحية وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

الهضم الجيد

يعد عسر الهضم من المشكلات الصحية الرئيسية التي نواجهها في الصيف، كما أنه قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة الإمساك، ولأن الشمام يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء، فإنه يساعد في تقليل مشاكل المعدة عن طريق تعزيز الهضم.

إدارة ضغط الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، فيجب عليك إضافة الشمام إلى نظامك الغذائي، والسبب في ذلك هو احتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، إنه يعزز الدورة الدموية ويعمل كموسع للأوعية للحفاظ على ضغط الدم.



الشمام

مفيد لمرضى التهاب المفاصل

لا يعرف الكثير من الناس أن الشمام له خصائص مضادة للالتهابات، هذا يعني أنه مناسب للأشخاص الذين يعانون من أي مشكلة متعلقة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل، تسببت هذه الحالة ألمًا حادًا في مفاصل الركبتين واليدين والساقين.

جيد للبشرة

يحتوي على الكثير من الماء في المقام الأول، ثم مضادات الأكسدة وفيتامين C الموجودة في هذه البطيخ مفيدة للغاية لبشرتك لا يوجد دليل ولكن يقال أن الشمام يحتوي على الكولاجين الذي يبني الجلد وبالتالي فإنه يجعل البشرة ناعمة ومتوهجة أيضًا.



نمو الشعر

نمو الشعر

يوفر الشمام فوائد للعناية بالشعر، تحتوي هذه الفاكهة على كمية من فيتامين (أ) المفيدة للشعر، يمكن أن يؤدي استهلاك الشمام على أساس يومي إلى تنظيم إنتاج الزهم الذي يحافظ على توتراتك صحية وقوية.