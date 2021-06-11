طقس الخليج.. رياح نشطه بالسعودية وحار في البحرين والعظمى بالكويت 44 °ﻡ

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية نشاط للرياح السطحية، أما الامارات صحوا بوجه عام، وفى البحرين حار مع تصاعد الأتربة وفى الكويت العظمى 44 °ﻡ.

السعودية



توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الشرقية ، الرياض، الحدود الشمالية ،المدينة المنورة ، تبوك) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم ساعة على الجزئيين الشمالى والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم ساعة على الجزء الجنوبى ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى 2.5 على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات



توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار والأتربة وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية 15 - 25 تصل إلى 40 كم س.

وقال المركز فى بيانه اليومى إن الموج فى الخليج العربى سيكون متوسطا يصبح مضطربا أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند 15:11 والمد الثانى عند 01:14 والجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثانى عند الساعة 18:46 ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 10:57 والثانى عند الساعة 21:38 والجزر الاول عند الساعة 16:32 والجزر الثانى عند الساعة 04:31.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 39 27 85 15 دبــى 40 28 90 20 الشارقة 40 28 90 20 عجمان 37 27 85 15 أم القيوين 38 28 85 15 رأس الخيمة 38 27 85 15 الفجيرة 37 31 90 20 العين 44 29 85 15 ليوا 43 28 80 15 الرويس 37 26 80 10 السلع 37 26 80 10 دلما 37 27 85 10 طنب الكبرى 34 28 85 10 طنب الصغرى 34 28 85 15 أبو موسى 36 28 85 15 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حارًا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق ويكون حسنًا بوجه عام الليلة.

الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة و تصل سرعتها خلال النهار من 25 إلى 30 عقدة أحيانًا، وتحذر إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج: من قدمين إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 8 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 %، والصغرى 10 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 44 °ﻡ

نهارًا

حار و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 60 كم ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم ساعة مثيرة للغبار .