اليوم السابع
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الجمعة، 11 يونيو 2021 08:59 م
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ضبط شخص يزور المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية

الجمعة، 11 يونيو 2021 08:00 م
ضبط شخص يزور المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية حملة أمنية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخص، مقيم بمحافظة الإسكندرية)، لتزويره المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، وقيامه بإنشاء كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص " بمنطقة المنتزه - بالإسكندرية، واستغلال ذلك الكيان لممارسة النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها للعديد من الجامعات الحكومية.

 

وعثر بمقر هذا الكيان على (خاتم شعار الجمهورية مقلد – مجموعة من السجلات التجارية بأسماء أشخاص "مزورة" – مجموعة من الشهادات الدراسية "مزورة" – مجموعة من شهادات التخرج "مزورة" – مبلغ مالى – جهاز حاسب آلى وجهاز لاب توب مُحمل عليهما العديد من الملفات - الأختام والمحررات المزورة – 2 طابعة.

 

 

 


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