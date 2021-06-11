اليوم السابع
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ضبط راكب عربى بمطار القاهرة حاول تهريب مشغولات ذهبية داخل ملابسه..صور

الجمعة، 11 يونيو 2021 02:29 م
ضبط راكب عربى بمطار القاهرة حاول تهريب مشغولات ذهبية داخل ملابسه..صور جمارك مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة وفصوص من الألماس، بحوزة راكب عربي قادم من بيروت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر بالواقعة.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، أستوقف تامر عادل أحمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وقام محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد جمال فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب يدويا ولم يسفر التفتيش عن وجود شئ مخالف.
 
وقام زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتكليف لجنة مكونة من محمد جمال وياسر محمد إبراهيم ومحمد حسين محمود وذلك لتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة والألماس، وذلك داخل جيب سحري بملابس الراكب.
 
أمر زكريا حسب الله بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
 
 
جمارك مطار القاهرة الدولي
جمارك مطار القاهرة الدولي

ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية (1)
 
ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية (2)
 
ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية (3)
 
ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية (4)
 
ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية (5)

 


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