ضبط المتهم باطلاق رصاص على سائق لسرقة توك توك

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مركبة "توك توك" بأسيوط،ة ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص (سائق توك توك ، مقيم بدائرة المركز - مُصاب برش خرطوش).

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤاله قرر أنه حال قيادته المركبة "التوك توك" الخاص به ومروره بمحل إقامته إستوقفه شخص "مجهول" وطلب منه توصيله لأحد الأماكن وحال وصولهما لطريق فرعى بدائرة المركز ، أشهر ذلك الشخص سلاح نارى كان بحوزته وأطلق منه عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته الـمُشار إليها وإستولى منه على (مركبة "التوك توك" - هاتفه المحمول) ولاذ بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم دائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار - 2 هاتف محمول أحدهم خاص بالمجنى عليه والثانى خاص بالمتهم) وبمواجهته إعترف وأضاف بتسليمه مركبة "التوك توك" المستولى عليه لأحد الأشخاص "حسن النية" تمهيداً لبيعه ، وأرشد عن المركبة "التوك توك" .