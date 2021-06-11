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صور ساحرة لـ طريق الكباش بالأقصر ليلا قبل افتتاحه فى حفل عالمى

الجمعة، 11 يونيو 2021 02:30 ص
صور ساحرة لـ طريق الكباش بالأقصر ليلا قبل افتتاحه فى حفل عالمى سحر وجمال طريق الكباش ليلاً بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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طريق الكباش.. أحد أهم المشروعات القومية فى المجال الأثرى والسياحى، فى قلب مدينة الأقصر، وهو مشروع "إحياء طريق الكباش الفرعونى"، والذى يضمن للأفواج السياحية رحلة سياحية بين التراث والحضارة الفرعونية القديمة، بطول 2700 متر بدءًا من معبد الأقصر بكورنيش النيل، حتى معابد الكرنك التاريخية، والذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمامًا كبيرًا وينتظر تجهيز افتتاح عالمى له يبهر العالم.

ومن جانبه يقول أحمد عربى، مدير عام معبد الأقصر، إنه تم الانتهاء من أكثر من 97% من العمل بالطريق، وينتظر أن يتم افتتاحه فى حفل عالمى خلال الفترة المقبلة، ليضاهى الاحتفالات العالمية لدعم حركة السياحة والآثار بمصر، موضحاً أنه تم خلال الفترة الماضية العمل فى الحفائر بـ"طريق الكباش الفرعونى"، فى منطقة نجع أبو عصبة بالقرب من مدخل معابد الكرنك، وذلك عقب إزالة بعض المنازل الواقعة على طريق الملوك القدامى بالمنطقة، وذلك لاستكمال المشروع العالمى لخدمة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة، وأسفرت الحفائر عن ظهور بعض الكباش من أسفل الطريق، ويجرى استكمال الحفائر للحصول على أفضل النتائج لاستكمال مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بالأقصر، حيث ظهر صف من الكباش بالطريق كانت أسفل بعض المنازل التى أزيلت مؤخرًا لاستكمال المشروع القومى بإحياء "طريق الكباش".

وأشار مدير معبد الأقصر لـ"اليوم السابع" إلى أن الطريق يربط معبد الأقصر بمعابد الكرنك بسلسلة من الكباش على الجانبين بطول 2700 متر، وتم قطع شوط كبير داخلها وذلك تمهيدًا لإنهائه قريبًا وعمل حفل الافتتاح بصورة تليق بمصر أمام العالم أجمع، وبحضور قيادات ومسئولى الدول والسفارات من حول العالم، موضحًا أن طريق الكباش من أعظم الأعمال التاريخية، فهو ممر عالمى لم يسبق له مثيل، ولكنه تدمر حاليًا بفعل عوامل الزمن ومرور آلاف السنين عليه، وبناء المواطنين منازلهم على الطريق عقب سرقة تماثيله الشامخة على مر العصور المختلفة، موضحًا أن تاريخ أعمال الحفر بطريق الكباش تمت على مر الفترات الماضية بصورة كبيرة.

 

سحر طريق ملوك الفرعنة بالأقصر
سحر طريق ملوك الفرعنة بالأقصر

سحر وجمال طريق الكباش ليلاً بالأقصر
سحر وجمال طريق الكباش ليلاً بالأقصر

طريق الكباش يتجمل قبل افتتاحه خلال الفترة المقبلة
طريق الكباش يتجمل قبل افتتاحه خلال الفترة المقبلة

طريق الكباش يربط معابد الكرنك ومعبد الأقصر
طريق الكباش يربط معابد الكرنك ومعبد الأقصر

طريقالكباش ينتظر حفل افتتاح عالمى قريباً
طريق الكباش ينتظر حفل افتتاح عالمى قريباً
 

 


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