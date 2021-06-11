صور ساحرة لـ طريق الكباش بالأقصر ليلا قبل افتتاحه فى حفل عالمى

ومن جانبه يقول أحمد عربى، مدير عام معبد الأقصر، إنه تم الانتهاء من أكثر من 97% من العمل بالطريق، وينتظر أن يتم افتتاحه فى حفل عالمى خلال الفترة المقبلة، ليضاهى الاحتفالات العالمية لدعم حركة السياحة والآثار بمصر، موضحاً أنه تم خلال الفترة الماضية العمل فى الحفائر بـ"طريق الكباش الفرعونى"، فى منطقة نجع أبو عصبة بالقرب من مدخل معابد الكرنك، وذلك عقب إزالة بعض المنازل الواقعة على طريق الملوك القدامى بالمنطقة، وذلك لاستكمال المشروع العالمى لخدمة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة، وأسفرت الحفائر عن ظهور بعض الكباش من أسفل الطريق، ويجرى استكمال الحفائر للحصول على أفضل النتائج لاستكمال مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بالأقصر، حيث ظهر صف من الكباش بالطريق كانت أسفل بعض المنازل التى أزيلت مؤخرًا لاستكمال المشروع القومى بإحياء "طريق الكباش".

وأشار مدير معبد الأقصر لـ"اليوم السابع" إلى أن الطريق يربط معبد الأقصر بمعابد الكرنك بسلسلة من الكباش على الجانبين بطول 2700 متر، وتم قطع شوط كبير داخلها وذلك تمهيدًا لإنهائه قريبًا وعمل حفل الافتتاح بصورة تليق بمصر أمام العالم أجمع، وبحضور قيادات ومسئولى الدول والسفارات من حول العالم، موضحًا أن طريق الكباش من أعظم الأعمال التاريخية، فهو ممر عالمى لم يسبق له مثيل، ولكنه تدمر حاليًا بفعل عوامل الزمن ومرور آلاف السنين عليه، وبناء المواطنين منازلهم على الطريق عقب سرقة تماثيله الشامخة على مر العصور المختلفة، موضحًا أن تاريخ أعمال الحفر بطريق الكباش تمت على مر الفترات الماضية بصورة كبيرة.