شعبة مواد البناء تتوقع انخفاض أسعار الحديد خلال الأيام القادمة

كتب أحمد حمادة

توقعت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار الحديد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن بعض مصانع الحديد بدأت في تقديم عروض مخفضة على الحديد للتجار ولكن هذا ليس بشكل رسمي من المصانع، مضيفًا أن هناك عروض مقدمة تقل بمعدل 300 جنيها للطن عن سعر المصنع.

وأوضح الزينى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر الطن للحديد انخفض ليبدأ من 13900 - 14600 جنيها تسليم المصنع ، بالإضافة 14٪ قيمة ضريبة القيمة المضافة، سعر المستهلك يتراوح بين 14100-14600 جنيها للطن.

وأشار الزيني، إلى أن سعر الطن الأسمنت الأسود 675-800 جنيها سعر المصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الاسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، و سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، وسجلت أسعار الرمل أسعارا تتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، و أسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

جدير بالذكر، عن مصانع الحديد قد أعلنت عن رفع أسعار الحديد خلال شهر مايو 3 مرات وتراوح سعر الطن بين 14300-14600 تسليم المصنع بشكل رسمي، وهي الأسعار الرسمية المعلنة حتى الآن من مصانع الحديد، ولم تعلن المصانع عن أي تغيير في الأسعار بشكل رسمي.