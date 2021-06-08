اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600 جنيه من المصنع

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:16 م
سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600 جنيه من المصنع الحديد
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الثلاثاء 8-6-2021، وذلك وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. 
 
وسجلت أسعار الحديد استقرارا حيث تراوحت سعر الطن بين 14300-14600 جنيه تسليم المصنع، بالإضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، سعر المستهلك يتراوح بين 14500-14800 جنيه للطن. 
 
وبالنسبة لأسعار الأسمنت فسجل سعر الطن الأسمنت الأسود 675-800 جنيها سعر المصنع  ويتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الاسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، وتراوحت أسعار الرمل تتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

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اسعار حديد التسليح

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