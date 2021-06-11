شابان يطلقان مبادرة للتخلص من مخلفات المصطافين على شاطئ البحر بالعريش.. صور

وأشار إلى أن المبادرة انطلقت العام الماضي، من خلال 4 فعاليات بينها فعاليات شاركهم فيها شباب ومؤسسات أهلية، وهذا العام كانت أول انطلاقة لهم قبل ساعات وخلالها يقومون بتوفير أكياس جمع قمامة وفيها يجمعون كل ما يتركه المصطافين وزوار الشاطئ من مخلفات ورائهم .

وأضاف أنهم يختارون لتوقيت عملهم انطلاق الساعة الرابعة فجرا ويستمرون حتى الساعة 8 صباحا، وهو توقيت خلو الشاطئ من اى زوار، واستطرد انهم فى اخر جولة تنظيف لهم استطاعوا تعبئة 9 اكياس قمامة وترك الشاطئ نظيفا تماما ، وانهم خلال المرحلة القادمة سيواصلون تنفيذ مبادرتهم طوال شهور الصيف .

وأعرب عبدالرحمن عن سعادته أنه بعد مبادرة يتواصل معه يوميا شباب من مختلف الأعمار للانضمام لها وتشجيعه على الاستمرار، لافتا إلى أن كل ما يقوم به وزميله بجهد تطوعي وعلى نفقتهم الخاصة، وتابع قائلا " أنه يأمل أن يشعر الأهالى ممن يرتادون الشاطئ بمدى خطورة القاء القمامة والمخلفات على الرمال الناعمة النظيفة ورميها فى الأماكن المخصصة لها ".