اليوم السابع
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شابان يطلقان مبادرة للتخلص من مخلفات المصطافين على شاطئ البحر بالعريش.. صور

الجمعة، 11 يونيو 2021 04:00 ص
شابان يطلقان مبادرة للتخلص من مخلفات المصطافين على شاطئ البحر بالعريش.. صور الشاب المشارك
شمال سيناء - محمد حسين

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شهد شاطئ "الريسة" على ساحل مدينة العريش بشمال سيناء، تنفيذ 2 من الشباب بالمرحلة الجامعية مبادرة لتنظيف الشاطئ من مخلفات المصطافين، وقال عبدالرحمن عصام الطالب بالمعهد العالى للهندسة بالعريش، لـ" اليوم السابع"، إنه وزميله محمد أشرف الطالب بكلية إعلام جامعة سيناء، وبجهود ذاتية تطوعية أطلقا مبادرة شبابية في مدينة العريش الساحلية لنشر الوعي والتنبيه بمخاطر ترك المخلفات على شواطئ المدينة للبيئة والإنسان، "البحر المتوسط ".

وأشار إلى أن المبادرة انطلقت العام الماضي، من خلال 4 فعاليات بينها فعاليات شاركهم فيها شباب ومؤسسات أهلية، وهذا العام كانت أول انطلاقة لهم قبل ساعات وخلالها يقومون بتوفير أكياس جمع قمامة وفيها يجمعون كل ما يتركه المصطافين وزوار الشاطئ من مخلفات ورائهم .

وأضاف أنهم يختارون لتوقيت عملهم انطلاق الساعة الرابعة فجرا ويستمرون حتى الساعة 8 صباحا، وهو توقيت خلو الشاطئ من اى زوار، واستطرد انهم فى اخر جولة تنظيف لهم استطاعوا تعبئة 9 اكياس قمامة وترك الشاطئ نظيفا تماما ، وانهم خلال المرحلة القادمة سيواصلون تنفيذ مبادرتهم طوال شهور الصيف .

وأعرب عبدالرحمن عن سعادته أنه بعد مبادرة يتواصل معه يوميا شباب من مختلف الأعمار للانضمام لها وتشجيعه على الاستمرار، لافتا إلى أن كل ما يقوم به وزميله بجهد تطوعي وعلى نفقتهم الخاصة، وتابع قائلا " أنه يأمل أن يشعر الأهالى ممن يرتادون الشاطئ بمدى خطورة القاء القمامة والمخلفات على الرمال الناعمة النظيفة ورميها فى الأماكن المخصصة لها ".

الشاب المشارك الاخر
الشاب المشارك الاخر

 

الشاب المشارك
الشاب المشارك

 

الشابان المشاركان فى اطلاق المبادرة
الشابان المشاركان فى اطلاق المبادرة

 

الشاطئ المستهدف
الشاطئ المستهدف

 

بعد انتهاء العمل
بعد انتهاء العمل

 

جانب من القماتمة
جانب من القماتمة

 

شاطئ الريسة
شاطئ الريسة

 


شمال سيناء

العريش

شاطئ الريسة

سيناء

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