اليوم السابع
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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 11-6-2021 بالبنوك

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:31 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 11-6-2021 بالبنوك الدرهم الإماراتى
كتب هانى الحوتى

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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 11-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، بسبب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وسجل الدرهم في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي ثبت سعره عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.24 جنيه للشراء.

 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

 
4.27 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

 
4.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.23 جنيه للشراء.

 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

 
4.28 جنيه للبيع.
 

سعر الدرهم الاماراتى

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

أسعار الدرهم الاماراتى

سعر الدرهم

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