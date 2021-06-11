"سرق عجلته ولما اكتشف جريمته قتله".. عاطل ينهى حياة طالب بالمنوفية.. لايف وصور

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لنشر حقائق جريمة بشعة شهدتها مدينة منوف عقب تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وقتله صديقه عقب اكتشاف المجنى عليه سرقة المتهم دراجة من داخل منزله.

يقول أحمد وليد عيد شاهد الواقعة إن ما حدث يوم الثلاثاء الماضى يتمثل فى اصطحاب المتهم المجنى عليه إلى ترعة السرساوية والتعدى عليه بسكين وطعنه فى صدره غدرا أثناء حديثه معه.

ويضيف شاهد العيان : "قمنا على الفور أثناء وقوع المجنى عليه غارقا فى دمه بالإمساك بالمتهم ونقل المجنى عليه إلى المستشفى وفارق الحياة قبل دخول المستشفى وحاول المتهم الهروب من الجريمة عقب قيامه بالاعتراف بأنه لم يقوم بأى شىء ،ولكن عقب وصول رئيس المباحث تم القبض عليه واعترف بالواقعة".

وطالب مجدى مصطفى بالقصاص العادل لدم نجله من المتهم، مشيرا إلى أنه متأكد من حصول المتهم على الإعدام جزاء بما فعله من ارتكابه واقعة القتل.

وقرر أحمد عز وكيل نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة مدير نيابة منوف ،وتحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية،والمستشار علاء الازرق رئيس النيابة الكلية ،حبس طالب وذلك لقيامهم بقتل صديقة بمطواة فى مشاجرة بينهم بسبب خلافات على عجلة ،أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط طالب وذلك لقيامهم بقتل صديقة بمطواة فى مشاجرة بينهم بسبب خلافات على تليفون ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ،إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية ،يفيد من مصرع م.م 18عاما ومقيم بمدينة منوف.

على الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ،واللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية ،تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم منوف ،وتبين وراء الواقعة طالب صديق المجنى عليه وتم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقيامه بطعن المجنى عليه بمطواة بمطواة فى مشاجرة بينهم بسبب خلافات على عجلة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



الأب-وشهود



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