رى القليوبية: تبطين 66 كيلو متر بمشروع تأهيل الترع وإدراج 140 كيلو ضمن حياة كريمة

القليوبية إبراهيم سالم

قال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى بالقليوبية، إنه تم الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 66 كيلو متر من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التبطين والتأهيل للترع بالمحافظة، ضمت 300 كيلو متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه.

وأضاف خليل لـ"اليوم السابع"، أنه تم إدراج تبطين وتأهيل 140 كيلو متر من الترع ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بقرى شبين القناطر بتكلفة 580 مليون جنيه، وخلال أسبوعين سيبدأ المقاولون المسئولون عن التنفيذ فى بدء العمل على أرض الواقع ويقوم بالتنفيذ لها قطاع الرى.

وتابع وكيل وزارة الرى، أن هناك 600 كيلو متر من الترع سيتم إدراجها خلال المرحلة الجديدة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى، مشيرا إلى أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث أنه صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقى فى التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث.

وتابع خليل، أنه جارى العمل لتأهيل وتبطين 5 مساقى بالمحافظة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 110 مسقى تم طرحها بالفعل ونشر الإعلان وسيتم البت فيها بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه، موضحا أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى توفير نفقات وأعمال الصيانة سواء للحشائش الغاطسة أو الجرفية.