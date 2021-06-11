اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 07:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رى القليوبية: تبطين 66 كيلو متر بمشروع تأهيل الترع وإدراج 140 كيلو ضمن حياة كريمة

الجمعة، 11 يونيو 2021 02:00 ص
رى القليوبية: تبطين 66 كيلو متر بمشروع تأهيل الترع وإدراج 140 كيلو ضمن حياة كريمة مشروع تبطين الترع بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى بالقليوبية، إنه تم الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 66 كيلو متر من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التبطين والتأهيل للترع بالمحافظة، ضمت 300 كيلو متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه.

وأضاف خليل لـ"اليوم السابع"، أنه تم إدراج تبطين وتأهيل 140 كيلو متر من الترع ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بقرى شبين القناطر بتكلفة 580 مليون جنيه، وخلال أسبوعين سيبدأ المقاولون المسئولون عن التنفيذ فى بدء العمل على أرض الواقع ويقوم بالتنفيذ لها قطاع الرى.

وتابع وكيل وزارة الرى، أن هناك 600 كيلو متر من الترع سيتم إدراجها خلال المرحلة الجديدة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى، مشيرا إلى أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث أنه صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 من وزيرى الرى والزراعة بإدراج المساقى فى التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث.

وتابع خليل، أنه جارى العمل لتأهيل وتبطين 5 مساقى بالمحافظة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 110 مسقى تم طرحها بالفعل ونشر الإعلان وسيتم البت فيها بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه، موضحا أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها وعلاج استبحار المساقى، فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية على حد سواء لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين، بالإضافة إلى توفير نفقات وأعمال الصيانة سواء للحشائش الغاطسة أو الجرفية.


رى القليوبية

تبطين الترع بالقليوبية

ترع القليوبية

المشروع القومى لتبطين الترع

زراعة القليوبية

اخبار القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد تأهيل وتبطين ترعة جانبية طوخ بالمنيا

الخميس، 10 يونيو 2021 03:00 ص

المحافظات تواصل العمل بالمشروع القومى لتبطين الترع.. سوهاج تستهدف 123 ترعة بـ964 مليون جنيه والانتهاء من 21 بطول 90 كم.. ورفع كفاءة 16 ترعة بطول 100 كم بـ400 مليون جنيه فى دمياط.. صور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 02:00 ص

"حياة كريمة" تستهدف رفع كفاءة 16 ترعة بطول 100 كيلو متر بتكلفة 400 مليون جنيه فى دمياط.. تنفيذ 60% لتبطين الترع فى المرحلة الأولى.. والتوسع فى معالجة مياه الزراعة والصرف لإعادة الاستخدام.. فيديو وصور

السبت، 05 يونيو 2021 12:30 م

تعرف على آخر تفاصيل مشروعى تبطين الترع والرى الحديث فى 7 معلومات

السبت، 05 يونيو 2021 09:00 ص

حياة كريمة تدخل البهجة على أهالى كفر الشيخ.. مد خطوط فايبر للتحول الرقمى وخدمة الغاز الطبيعى.. الأهالى: بدء تحسين مياه الشرب وإقامة مقرات خدمية.. وتبطين الترع أعطانا الثقة وحول قريتنا من "طاردة" إلى "جاذبة"

الجمعة، 04 يونيو 2021 02:42 م

"حياة كريمة" تحقق أحلام أهالى قرية ببنى سويف.. العمل بمشروع الصرف الصحى على قدم وساق.. الانتهاء من تبطين الترعة وجارى إنشاء معهد ديني ومدرسة إعدادية ومركز الشباب.. ولجان ميدانية مختصة لمتابعة التنفيذ.. فيديو

الخميس، 03 يونيو 2021 05:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة