دراسة توضح تأثير تخطي وجبة الإفطار والوجبات السريعة على الصحة العقلية للنساء

كتبت مروة هريدى

لا يوجد شيء جيد مثل تناول طعام صحي يحتوى على عناصر أساسية مفيدة لصحة الجسم وتفادى الإصابة بالعدوى والأمراض، وبينما يتم التأكيد كثير من الأحيان على أهمية الصحة البدنية، فإن الحديث يكون دائمًا أقل عن الصحة العقلية بالرغم أنها أكثر أهمية، كما أن النساء أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل الصحة العقلية أكثر من الرجال، وبصرف النظر عن أهمية تقليل التوتر والإجهاد لسلامة الصحة العقلية، وجد العلماء أن تناول الطعام الصحي أو تحسين العادات الغذائية لديهما فعالية أيضًا للحفاظ على الصحة العقلية، وفقًا لما ذكه موقع "Onlymyhealth".

وفى دراسة أجرتها جامعة ولاية بينجهامتون فى نيويورك، تستند إلى دور النظام الغذائي في تعزيز الصحة العقلية لدى البالغين خاصة من النساء، وكان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كان ما نأكله يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية والصحة العقلية للشخص.

- دور النظام الغذائي في الصحة العقلية

قام فريق البحث فى هذه الدراسة بتشكيل قائمة من المجموعات الغذائية التي تتسبب في حدوث اضطرابات نفسية لدى البالغين، إلى جانب ذلك، قاموا بدراسة أنماط النظام الغذائي بما في ذلك أوقات الوجبات وممارسة الرياضة البدنية.



صحة المرأة العقلية

وجد الباحثون أن العادات الغذائية مرتبطة بشكل كبير بالإضرابات العقلية لدى النساء مقارنة بالرجال، وتم اختبار أنماط النظام الغذائي ونمط الحياة المختلفة لفهم تأثيرها على الصحة العقلية للمرأة.

من جانبها، قالت لينا بيجداش مؤلفة الدراسة إن هناك علاقة عامة بين الأكل الصحي واتباع الممارسات الغذائية الصحية والتمارين الرياضية بالصحة العقلية، وكان مستوى الاضطراب العقلي أعلى لدى النساء منه لدى الرجال مما يؤكد على أن النساء أكثر عرضة لتناول الأطعمة غير الصحية من الرجال.

- تأثير تخطي وجبة الإفطار على الصحة العقلية

غالبًا ما يتخطى الكثير من الناس الوجبة الأولى في اليوم وهي وجبة الإفطار، ولكن يقترح الخبراء دائمًا أن تناول وجبة الإفطار أمر لا بد منه لأنه يبقيك نشيطًا طوال اليوم، وقد دعت هذه الدراسة الآن أيضًا إلى تفضيل وجبة الإفطار لأنها أحد العوامل المرتبطة بالاضطراب العقلي لدى النساء، يليها تناول الوجبات السريعة واستهلاك الكافيين.