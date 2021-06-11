دراسة بريطانية: جرعتان من لقاح كورونا تحميك 3 مرات أكثر من الجرعة الواحدة

كتبت هند عادل

كشفت دراسة أوردها التطبيق الإنجليزى للتبع أعراض كورونا ZOE Covid Symptom Study، عن أن الحصول على جرعتين من لقاح كورونا يقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا بنسبة واحد إلى 22500، وأظهرت دراسة أن أولئك الذين تم تطعيمهم بشكل كامل هم أقل عرضة بثلاث مرات من أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح.

ويرتفع خطر الإصابة بـفيروس كورونا إلى واحد من كل 2908 في أولئك الذين لم يتم تلقيحهم، والدراسة المستندة إلى البيانات تم جمعها من أكثر من مليون مستخدم لتطبيق تتبع اعراض كورونا ببريطانيا، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية".



التطعيم بجرعتين للقاح كورونا

ووفقا للتقرير وجد تطبيق تتبع الأعراض أن واحدًا من بين كل 543 شخصًا في المملكة المتحدة يعاني حاليًا من أعراض مرض كورونا، مع ارتفاع الحالات وتزايدها بشكل أسرع في السكان الأصغر سناً غير المطعمين.

كان مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني قد أعلن إن لقاحات كورونا سيتم إعطاؤها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا في إنجلترا في غضون أيام، متابعًا أن هذه الخطوة تهدف نحو تقديم لقاح لجميع البالغين في البلاد، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت.

وأضاف: "سنفتح هذا الأسبوع لقاحات لمن هم دون الثلاثين، لذا نقترب خطوة من النقطة التي تمكنا فيها من تقديم اللقاح لجميع البالغين، موضحًا أنه بمجرد حصول الجميع على جرعتهم الثانية، ستحصل على هذه الحماية التي نراها في الوقت الحالي بين كبار السن، وستحصل على هذه الحماية لجميع السكان البالغين."

وقال هانكوك:"تلقى أكثر من ثلاثة أرباع البالغين في المملكة المتحدة جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا وتم تطعيم أكثر من نصف السكان البالغين بشكل كامل".