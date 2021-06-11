خطوة بخطوة.. إجراءات تصحيح البيانات فى مصلحة الأحوال المدنية

كتب علاء رضوان

يتعرض المواطنون فى كثير من الأحيان إلى مسألة تسجيل بيانات خاطئة من الجهات المعنية بالمستندات الرسمية الخاصة بهم، الأمر الذي يتطلب معه توفير الكثير من المستندات مثل بطاقة إثبات الشخصية وشهادة الميلاد وشهادة المؤهل الدراسي وغيرها من المستندات الأخرى، وتعد شهادة الرقم القومى من أهم وأبرز المستندات التي يتمّ استخدامها كإثبات شخصي.

في التقرير التالي يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية إجراءات تصحيح البيانات في مصلحة الأحوال المدنية التى تواجه العديد من المواطنين من خلال توضيح المستندات والإجراءات والرسوم المطلوبة لتصحيح أو تغيير قيد الميلاد والوفاة أو القيد العائلى، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف.

أولًا: يجوز تغيير أو تصحيح الاسم في كل من شهادات "الميلاد أو الوفاة أو قيد الأسرة، وذلك بالنموذج "80" وطابع شرطة، ويقدم إلى السجل المدني المختص بالقيد الأصلي المطلوب التصحيح فيه.

ثانيًا: يجوز تصحيح الأخطاء المادية بمراكز المعلومات والإصدار، وذلك بتقديم المستندات المؤيدة للتصحيح أو باستخدام البيانات المسجلة بقوائم البيانات.

ثالثًا: يضاف إلى ما تقدَّم، أنه عند تصحيح شهادة الميلاد، تُطلب "شهادة ميلاد الطالب، ووثيقة زواج والديه، وشهادة ميلاد الأب أو عدد 2 إخوة أشقاء".

رابعًا: أما عند تصحيح شهادة الوفاة فتُطلب "شهادة الوفاة، وشهادة الميلاد، وقيد الأسرة، ووثيقة زواج الوالدين".

خامسًا: عند تصحيح قيود الزواج والطلاق؛ يُطلب "أصل مستند الزواج أو الطلاق"، لتصحيح الخطأ المادي بالحاسب الآلي.

سادسًا: بالنسبة لقيد الزواج والطلاق "الأصلي"، يتم تصحيحه بـ"حكم قضائي" من المحكمة المختصة.

الاوراق المطلوبة لتصحيح اسم في شهادة الميلاد:

يجب اتباع الخطوات الاتية:

1- استخراج شهادات ميلاد للإخوة والأخوات "أشقائك أنت وليس ابنك".

2- استخراج قيد عائلي لك.

3- من الممكن أن تذهب بنفسك لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب.

4- ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.

6- يحق لك أيضا إقامة دعوى تصحيح اسم لو رفضت اللجنة طلبك، كما يحق لك ابتداء رفع دعوى مباشرة.

الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم الأم فى شهادة الميلاد:

1- وثيقة الزواج للوالدين.

2- بطاقة الاب الشخصية رقم قومي.

3- بطاقة الام الشخصية رقم قومي.

4- بطاقتك الشخصية الخاصة بك رقم قومي.

5- شهادة الميلاد المراد تصحيح اسم الأم بها.

6- أحضر هذه المستندات ثم يعرض الأمر على لجان التصحيح بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لها.