حريق مقلة يتسبب فى مصرع مالكها وطفل في بولاق الدكرور.. بث مباشر

كتب كريم صبحى

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا لمكان حادث مصرع مالك "مقلة" وطفل، في حريق اشتعل بالمقلة بمنطقة بولاق الدكرور، في محافظة الجيزة، حيث رصدت كاميرا اليوم السابع أثار الحريق على المحل، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي في ثلاجة "آيس كريم" وأن مالك المقلة والطفل كانا موجودين داخل المحل والباب مغلق عليهما نظرا لاعتيادهما المبيت كل يوم داخل المحل.

وتبين من التحريات أن المتوفيين حاولا الاستغاثة بالجيران والخروج من المحل، إلا أن الباب كان مشتعلا، مما أدى لمصرعهما مختنقين داخل المحل.

وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية، عن ملابسات حريق اندلع في مقلة بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن الحريق اندلع في مقلة الشعب أسفل عقار سكنى بسبب ماس كهربائي، مما أسفر عن مصرع صاحب المقلة وطفل.

على الفور أبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء موجها بمنع امتداد النيران إلى العقار الذي يعلو المحل.

في غضون دقائق أحكم رجال الدفاع المدني سيطرتهم على الحريق داخل المحل الذي لا تتجاوز مساحته 4 أمتار، وحال سرعة الوصول دون امتداد الحريق للمحلات والعقارات الملاصقة للمقلة.