حبس 20 متهما بسرقة المواد البترولية فى المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، حبس 20 متهما بسرقة المواد البترولية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة احتجاز "أحد الأشخاص" داخل شقة - كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط (سائق– مقيم بمحل البلاغ، عاطل، سائق - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وبصحبتهم (حداد "المختطف" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) مكبل اليدين من الخلف ومكمم.

بسؤال المتهمين أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه "المختطف" بسبب سابقة قيام الأخير بالاستعانة به لاستئجار إحدى السيارات الملاكى، واستخدامها فى تأمين نقل "مواد بترولية مستولى عليها" من المنطقة الجبلية المتآخمة لطريق (القاهرة / بنى سويف)، وانقلابه بالسيارة المشار إليها بإحدى الترع، مما نتج عنه تلفيات بالطريق العام ورفض المجنى عليه سداد مبلغ مالى "قيمة إصلاح السيارة".

مما أثار حفيظته، وبتاريخ الواقعة وأثناء تواجده صحبة باقى المتهمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء شاهد إحدى السيارات النقل "فنطاس" ملك المجنى عليه "المُستخدمة فى تهريب المواد البترولية"، اختمر فى ذهنه فكرة استيقافها واحتجازها لإجبار المجنى عليه على سداد قيمة الإصلاح المُستحقة.. وعليه فقد قام وباقى المتهمين باستيقاف السيارة وصرف قائدها واستدراج المجنى عليه، واصطحابه للشقة ملكه "محل البلاغ" باستخدام سيارة ملكه "مطموسة الشاسيه والموتور"، واحتجازه على النحو المُشار إليه.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة ملك المجنى عليه "نصف نقل - بدون لوحات معدنية" مزودة بفنطاس (مطموسة الشاسيه والموتور - فارغة الحمولة).

بمواجهة المجنى عليه اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس "كبسولات" بخطوط المواد البترولية المارة بعدد من المناطق الجبلية المتاخمة، بغرض استخدامها فى الاستيلاء على المواد البترولية وخاصةً "السولار" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لعملائه من مالكى مستودعات تخزين البترول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أضاف بقيامه بشراء سيارات نقل من متحصلات وقائع السرقات لاستخدامها فى تهريب المواد البترولية، وكذا شراء سيارات ملاكى لاستخدامها فى تأمين سيارات التهريب، وقيامه بإخفاء معالمهم الجوهرية من خلال طمس رقمى الشاسيه والموتور للحيلولة دون ضبطهم والاستدلال عليهم.

وتم استهداف باقى أفراد التشكيل بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وعدد (8 مخازن وجراجين) خاصة بهم، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ليصبح إجمالى ما تم ضبطه على النحو التالى : ( 20 ) متهما من أفراد التشكيل، ( 27 ) سيارة نقل مجهزة بفنطاس لنقل المواد البترولية المستولى عليها، وسيارة نقل أخرى بدون، عدد ( 2 ) سيارة ملاكى،( 6 فنطاس، 13 تنك ) لتخزين المواد البترولية المستولى عليها، ( 3 ) قطع أسلحة نارية عبارة عن (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، وكمية من المواد البترولية بلغ إجماليها أكثر من (60 ألف لتر "سولار").

أمر اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تحديد وضبط باقى المتهمين.