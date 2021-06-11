اليوم السابع
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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم

الجمعة، 11 يونيو 2021 06:00 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بعدما تم القبض عليه في منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

واعترف المتهم باعتياده الاتجار فى المواد المخدرة، وأنه يخزن مخدر الحشيش داخل مسكنه، حتى يتواصل مع زبائنه، وينقل المخدر لهم.

وأضاف المتهم أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وأنه كان يستعد لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، إلا أن رجال المباحث القوا القبض عليه.

ووردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل مقيم بأوسيم، في الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


تجارة المخدرات

هيروين

حشيش

اوسيم

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