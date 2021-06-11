جامعة القاهرة ضمن أفضل 308 جامعات راقية عالميا والأولى أفريقيا بتصنيف "ليدن"

كتب ــ محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن تحقيق جامعة القاهرة ترتيبا مرموقا بالتصنيف الهولندي "ليدن" (CWTS Leiden University) لعام 2021 لأفضل جامعات العالم، حيث جاءت ضمن أفضل 308 جامعا راقية عالمية، والأولى أفريقيًا، ومتصدرة الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان، إن ترتيب جامعة القاهرة في تصنيف ليدن الهولندي عام 2017 كان في المركز 379 عالميًا، وفي عام 2021 جاءت الجامعة في المركز 308 أي تقدمت نحو 71 مركزًا بنسبة 19%؛ لتعد بذلك واحدة من أفضل 1% من الجامعات الراقية بالعالم متفوقة على مئات الجامعات العالمية ذات السمعة الدولية الكبرى من بين أكثر من 30 ألف جامعة في العالم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه طبقًا لنتائج التصنيف الهولندي، فقد سبقت جامعة القاهرة بالترتيب كثيرا من الجامعات المرموقة عالميًا فى أمريكا وأوروبا واليابان والصين، ومن أبرز هذه الجامعات:

جامعة ‏(Massachusetts Amherst) ماساتشوستس أمهرست (367) - الأمريكية.

جامعة (California-Riverside) كاليفورنيا ريفرسايد (394) - الأمريكية.

جامعة (Hong Kong, Sci and Tech) هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا (362) - الصينية.

جامعة (Hiroshima) هيروشيما (373) - اليابانية.

جامعة (Newcastle) نيوكاسيل (356) - الأسترالية.

جامعة (Leipzig) ليبزيج – (395) - الألمانية.

جامعة (Queen Mary) كوين ماري، لندن (359) – البريطانية.

وتصدرت جامعة القاهرة كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية في كل القطاعات العلمية التي ينشرها التصنيف الهولندي، والتي اشتملت على علوم الصحة والطب الحيوي، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي، والعلوم الأساسية والهندسة.

وأكد الدكتور الخشت، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريًا وإقليميًا وعالميًا، نتاج خطة تنفيذية واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة الإمكانيات للوصول إلى العالمية، بالإضافة إلى تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، فضلًا عن تطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، والتركيز على مجالات بحثية لم تكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، وتقديم حزمة من الحوافز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين للمنافسة في كافة المناسبات.

وأضاف، أن تميز جامعة القاهرة يأتي لتنوع بحوث علمائها في كافة مجالات العلوم والحرص على النشر بالمجلات العالمية الكبرى، موضحًا أن جامعة القاهرة تساهم في معدل النشر العالمي وفي القضايا الحيوية التي تؤدي إلى تصدر أبحاثها ضمن الفئة الأكثر اطلاعًا عليها على المستوى الدولي.

يذكر أن تصنيف CWTS Leiden يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات Web of Science والتي تدار بمعرفة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و 5%، و 10%، و 50% من قائمة المجلات العالمية. كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات المفتوح والتنوع بين الجنسين.

وأظهر تصنيف "ليدن" 2021، ترتيب 8 جامعات مصرية و27 جامعة أفريقية، جاءت جامعة القاهرة في الصدارة لتحتل المرتبة 308 عالميًا، ثم جاءت جامعات عين شمس في المرتبة 564، والمنصورة في المرتبة 638، والأسكندرية في المرتبة 661، والزقازيق في المرتبة 751، وأسيوط في المرتبة 873، وطنطا في المرتبة 1010، والأزهر أخر الجامعات المصرية في التصنيف حيث جاءت في المرتبة 1134 عالميًا.