الخشت: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ماليا.. ودخل جامعة القاهرة تخطى 13 مليار جنيه

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة في أقل من 4 سنوات ساهمت بـ10.5 مليار جنيه من التمويل الذاتي تتعلق بالعديد من المجالات، كما دخل الجامعة أكثر من 13 مليار جنيه، قائلا: "خلال السنوات المقبلة تطمح الجامعة في الاكتفاء ذاتيا والابتعاد عن موازنة الدولة التي بلغت 7.5 مليار جنيه العام المالي السابق".



وأضاف الخشت، فى لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن الجامعة دخلت في شراكات مع وزارة التموين وأخرى في مجال الزراعة والجانب الثقافي، متابعا: "التصنيفات العالمية تركز على حجم الشراكات التي تبرمها الجامعة مع الجهات المختلفة".



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة قامت بـ328 برنامجا جديدا، وتم تطوير معظم المراكز البحثية التابعة، وهو ما رفع العائد المادي من الجامعة، ليساهم ذلك في تغطية مجانية التعليم، مردفا: "هناك وقت لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة أن جامعة القاهرة عليها أعباء قومية تقوم بها".



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن عدد طلاب جامعة القاهرة 270 ألف طالب، وهذا يحتاج إلى إنفاق كبير من جانب الجامعة، كما أن هناك كليات ذات طابع أثري داخل الجامعة ومن ضمنها كلية الآداب، وتحتاج إلى رفع كفاءة المباني وفق المواصفات الأثرية، وهى ما تتكلف مبالغ مالية كبيرة.