تشريح جثة شاب عثر على جثمانه ملقاة وسط الزراعات فى منشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة شاب عثر على جثته ملقاة وسط منطقة زراعية، في إحدى قرى منشأة القناطر، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وناظرت النيابة العامة الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة وسط منطقة زراعية، بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، لإجراء معاينة، ومناظرة الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.