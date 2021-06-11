اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 04:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تشريح جثة شاب عثر على جثمانه ملقاة وسط الزراعات فى منشأة القناطر

الجمعة، 11 يونيو 2021 03:50 م
تشريح جثة شاب عثر على جثمانه ملقاة وسط الزراعات فى منشأة القناطر الطب الشرعى _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة شاب عثر على جثته ملقاة وسط منطقة زراعية، في إحدى قرى منشأة القناطر، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وناظرت النيابة العامة الجثة، وتم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة وسط منطقة زراعية، بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، لإجراء معاينة، ومناظرة الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


الطب الشرعى

تشريح جثة

جريمة قتل

النيابة العامة

جثة مجهولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة