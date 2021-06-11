تحويلات مرورية لتطوير كوبرى السيارات بطريق النصر

كتب محمود عبد الراضي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ فواصل التمدد الخاص بكوبرى السيارات الكائن بتقاطع طريق النصر مع كلٍ من شارع أحمد فخرى وحسن المأمون.. الأمر الذى يتطلب معه أعمال الغلق الكلى لحركة المرور أعلى الكوبرى مع تحويل حركة المركبات إتجاه المسطح الأرضى على النحو التالى:

ـ الاتجاه القادم من كوبرى المشير أبو غزالة اتجاه شارع مكرم عبيد اعتباراً من الساعة 12,00 ليلاً يوم الجمعة الموافق 11/6/2021 وحتى الساعة 6,00 صباحاً يوم الأحد الموافق 13/6/2021.

ـ الاتجاه القادم من شارع مكرم عبيد إتجاه كوبرى المشير أبوغزالة اعتباراً من الساعة 12,00 ليلاً يوم الجمعة الموافق 18/6/2021 وحتى الساعة 6,00 صباحاً يوم الأحد الموافق 20/6/2021.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.