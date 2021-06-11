تاجر مخدرات يكشف تفاصيل سقوطه قبل ترويجه كمية من الحشيش بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه في أوسيم بمحافظة الجيزة، باعتياده الاتجار فى المواد المخدرة، وأنه يخزن مخدر الحشيش داخل مسكنه، حتى يتواصل مع زبائنه، وينقل المخدر لهم.

وأضاف المتهم أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وأنه كان يستعد لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، إلا أن رجال المباحث القوا القبض عليه.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة عاطل مقيم بأوسيم، في الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وبارت النيابة المختصة التحقيق.