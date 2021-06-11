الكشف وتوفير العلاج لـ1370 مواطنا بالفشن خلال يومين فى القوافل المجانية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

تبين من التقرير، الذى عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الحرية "3" مركز الفشن على مدار يومي "الأربعاء والخميس 9 و10 يونية الجاري "مكونة من 10عيادات فى 9 تخصصات "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية وتنظيم الأسرة"، ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1373مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 42، معمل طفيليات 23، حالات الأشعة 21، استصدار 7 قرارات على نفقة دولة، تحويل 33 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 28 حالة

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لعدد 83مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط ،السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطنا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.