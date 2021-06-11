اليوم السابع
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الصحة البريطانية: السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60%

الجمعة، 11 يونيو 2021 06:06 م
الصحة البريطانية: السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60% أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت الصحة البريطانية، أن السلالة الهندية من كورونا أكثر عدوى من البريطانية بنسبة 60%، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

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وكانت صحيفة التايمز البريطانية قالت إن حكومة بوريس جونسون تبحث تأجيل إنهاء قيود كورونا لشهر من أجل إعطاء الشركات وأصحاب الأعمال موعدا مؤكدا، والسماح بمزيد من الوقت أمام البريطانيين للحصول على جرعتى اللقاح.

وأوضحت الصحيفة أنه يجرى مناقشة خطط لتأجيل إما  أسبوعين أو أربعة أسابيع للمرحلة الأخيرة من تخفيف القيود، المقررة فى 21 يونيو، ولذلك لو ظلت السلالة الهندية لفيروس كورونا تسبب ارتفاعا كبيرا فى الإصابات وحالة دخول المستشفيات.

 


كورونا

السلاله الهنديه

لقاح كورونا

السلاله البريطانيه

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