اليوم السابع
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السيطرة على حريق اندلع فى ميكروباص بالطريق الدائرى دون إصابات

الجمعة، 11 يونيو 2021 04:44 م
السيطرة على حريق اندلع فى ميكروباص بالطريق الدائرى دون إصابات اطفاء - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع داخل سيارة ميكروباص بالطريق الدائرى، بعدما تم الدفع بسيارة إطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق دون إصابات، الأمر الذى أدى ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.
 
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بميكروباص أعلى الطريق الدائرى بمنطقة القومية العربية بالوراق، وتم الدفع بسيارة اطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق وتمت عملية إخماد حريق.
 
 
 

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