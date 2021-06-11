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الداخلية تضبط 15 ألف قرص مخدر بقيمة 1.2 مليون جنيه

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:12 ص
الداخلية تضبط 15 ألف قرص مخدر بقيمة 1.2 مليون جنيه حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 15 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح قيام ( أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (عدد 15 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,2000,000) واحد مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً.

 

 

 


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