اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اشتيه: اغتيال إسرائيل لـ3 فلسطينيين فى جنين إرهاب دولة يستدعى تدخلا دوليا

الجمعة، 11 يونيو 2021 12:00 ص
اشتيه: اغتيال إسرائيل لـ3 فلسطينيين فى جنين إرهاب دولة يستدعى تدخلا دوليا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه
أ ش أ

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حذر رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه، من التداعيات الخطيرة  لعملية الاغتيال التي ارتكبتها قوة إسرائيلية خاصة في جنين، وأدت إلى مقتل ضابطين من الاستخبارات العسكرية وأسير محرر.

ووصف اشتيه في بيان العملية "بإرهاب الدولة المنظم الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفه وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

واعتبر "عملية الاغتيال المدانة بأنها محاولة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، لاستجلاب ردود فعل تمكنه من الاحتفاظ بمنصبه الذي لم يتبق له فيه سوى بضعة أيام".

وطالب اشتيه "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العاجل لوقف عمليات القتل الإسرائيلية، وإدانة سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة".


محمد اشتيه

فلسطين

إسرائيل

نتنياهو

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