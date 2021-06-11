استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 29-31 جنيهًا

كتب ــ أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 11-6-2021، استقرارًا في الأسعار، وفقًا لما أعلنته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

قال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الكيلو للدواجن البيضاء 26 جنيهًا في المزرعة، في حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيهًا للكيلو، وأن أسعار الدواجن البلدى سجل الكيلو 32 جنيهًا في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 36-37 جنيهًا للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 33-36 جنيها الكيلو.

وأشار "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن أسعار البيض الأبيض 35 جنيهًا في المزرعة، وسعر المستهلك إلى 39-42.جنيها وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيهًا في المزرعة وبلغ سعر الكرتونة للمستهلك 43-45 جنيهًا.

وكان تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، قد رصد متوسط الأسعار خلال الشهر الجاري، وذكر التقرير أن متوسط سعر كيلو "الدجاج الحي الأبيض" استقر عند مستوى شهري ليبلغ السعر 31 جنيهًا، بينما ارتفع على معدل سنوى بنحو 7% مقابل 29 جنيهًا في نفس الفترة من العام الماضي.

وسعر كيلو الدجاج الحلي البلدي ارتفع بنحو 8% ليسجل 41 جنيهًا مقابل 37 جنيهًا، فيما استقرت أسعار كيلو صدور "دجاج مخلية" عند مستوى 70 جنيهًا، واستقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 42 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر الكبير زيادة بنسبة 36% لتبلغ 38 جنيها مقابل 28 جنيهًا.