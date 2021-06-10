اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم الخميس.. والكيلو يتراوح بين 29-31 جنيها

الخميس، 10 يونيو 2021 11:19 ص
أسعار الدواجن اليوم الخميس.. والكيلو يتراوح بين 29-31 جنيها أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن اليوم الخميس 10-6-2021 تشهد استقرارا فى الأسواق في ظل زيادة المعروض.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن والبيض يشهدان استقرارا نظرا لزيادة المعروض، موضحا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء 25 جنيها في المزرعة، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، وأن أسعار الدواجن البلدى سجلت 32 جنيها للكيلو فى المزرعة، سعر المستهلك بين 36-37 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار البيض تشهد استقرارا، سجلت أسعار البيض الأبيض 35 جنيها في المزرعة وسعر المستهلك  بين 39-42 جنيها وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيها في المزرعة 45 - 47 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.


اسعار الدواجن

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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