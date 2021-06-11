استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت الأسعار استقرارا وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 18.5 جنيه.
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.
العنب الأحمر 17 جنيها.
العنب الأبيض 17.5 جنيه.
الباميا الخضراء 18 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.
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