اليوم السابع
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الجمعة، 11 يونيو 2021 12:15 م
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 11 يونيو 2021 12:00 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت الأسعار استقرارا وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 18.5 جنيه.
- الليمون بـ 25 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.
‏‎‏‎العنب الأحمر 17 جنيها.
العنب الأبيض 17.5 جنيه.
الباميا الخضراء 18 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.
 

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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