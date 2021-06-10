أسعار الخضروات بسوق الجملة بأكتوبر.. الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 10-6-2021 استقرارا فى الأسعار لجميع الأصناف في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، حيث تراوحت سعر الكيلو للطماطم بين 1.5-3 جنيها، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيها للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة بين 1.5-5 جنيها للكيلو، والبامية بين 9-13 جنيها للكيلوالبطاطس بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والقلقاس بين 3-6 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم بين 9-15 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلووسجلت أسعار الباذنجان بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، البطاطا بين 1.5- 2 جنيها.