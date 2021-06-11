اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم توك توك مع جرار زراعى ببنى سويف

الجمعة، 11 يونيو 2021 11:00 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم توك توك مع جرار زراعى ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم توك توك مع جرار زراعي أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطي شمال بنى سويف.
 
تلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث توك توك مع جرار زراعي أمام قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطي.
 
ونقلت سيارات الإسعاف يوسف حسن شاكر 18 سنة مصاباً بجروح وكدمات، وسامح محمد سيد 25 سنة مصاباً باشتباه كسر بالحوض، واسامة عادل أيوب 16 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد سلطان سيد 24 سنة مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري.
 
تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 

 


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