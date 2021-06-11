إسبانيا تعيد فتح شواطئها أمام السياح مع آمال بإنعاش الاقتصاد..صور

فاطمة شوقى

أعادت إسبانيا، ثاني وجهة سياحية في العالم قبل الوباء، فتح أبوابها أمام السياح المحصنين، يوم الاثنين الماضى، على أمل إنعاش اقتصاد دمرته حالة الطوارئ الصحية، وقالت وزيرة الصحة كارولينا داريا، بعد انخفاض وصول الزوار الأجانب بنسبة 77 % في عام 2020 ، "إسبانيا وجهة آمنة ونحن في وضع يسمح لنا باستعادة ريادتنا السياحية قريبًا".



اسبانيا تعيد فتح الشواطئ

وأشارت صحيفة "الموندو"الإسبانية إلى أن إسبانيا تسمح لجميع الأشخاص الذين تم تطعيمم بدخول البلاد اعتبارا من الاثنين الماضى لمدة 14 يوما، وذلك من أجل اعادة تنشيط السياحة والاقتصاد، وسيتم تطبيق الإجراء على أولئك الذين تم تحصينهم بأى من اللقاحات المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية، باستثناء الهند والبرازيل، حيث يشترط الحجر الصحى إلزامى لمدة 10 أيام .

في قرار آخر يسعى إلى تعزيز السياحة، سيتمكن الأوروبيون غير الملقحين الذين يمكنهم بالفعل عبور الحدود من خلال تقديم اختبار PCR سلبي تم إجراؤه قبل 72 ساعة، الدخول مع اختبار مستضد. هذا التخفيف من القيود له تحذير كبير: لا تزال المملكة المتحدة تعتبر إسبانيا محفوفة بالمخاطر، مما يعني أن الدولة الأخيرة تفرض حجرًا صحيًا على مواطنيها عند عودتهم، وهو أمر لا يشجع على وصولهم إلى الشواطئ الإسبانية.



اسبانيا تفتح الشواطئ

على الرغم من هذه الصعوبة، توقع خوسيه لويس برييتو، رئيس اتحاد وكالات السفر (Unav)، "انتعاشًا كبيرًا" في النشاط، وقال "كنا نتحدث مع منظمي رحلات من بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا، وهى أكبر ثلاث أسواق لإسبانيا، وهناك طلب كبير على المعلومات".

في كوستا ديل سول الأندلسي وفي أرخبيل الكناري والبليار، أعيد فتح الفنادق والمطاعم بعد أشهر من الإغلاق ، بينما استأنفت شركات الطيران رحلاتها إلى وجهات مختلفة. هبط عدد كبير من السياح من ألمانيا أو أيرلندا أو بلجيكا يوم الاثنين في ملقة ، أهم مطار في الأندلس.

بين يناير وأبريل، سجلت إسبانيا 1.8 مليون سائح أجنبي فقط ، وفقًا للأرقام الرسمية. اعتمادًا كبيرًا على السياحة ، كانت إسبانيا في عام 2020 واحدة من أكثر الاقتصادات الغربية تضررًا من الوباء ، مع انخفاض بنسبة 10.8 %في الناتج المحلي الإجمالي.