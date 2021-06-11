إخلاء سبيل والدة طفل القمامة بشبرا الخيمة بكفالة 3 آلاف جنيها

القليوبية إبراهيم سالم

أخلى قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة سبيل الأم المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع في صندوق القمامة بشبرا الخيمة بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه، فيما صرحت النيابة بدفن جثة الطفل بعد ورد تقرير الطب الشرعي.

وأدلت المتهمة وتدعى «ش.ش.ع»، 32 عاما، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول الواقعة، حيث أكدت أنها كانت خائفة من الحبس بعدما مات ابنها فجأة، قائلة: "ابني شرق من اللبن وأنا برضعه، وخفت اتحبس فرميته في الزبالة".

وأضافت الأم، أنها أثناء إرضاع ابنها تعرض لاختناق ولم يستطع التنفس، وحاولت إسعافه لكن لم تستطع، مشيرة إلى أنها ألقته في القمامة للتخلص منه خوفا من المسؤولية.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد أحمد الدقمري، مأمور مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بالعثور على طفل داخل صندوق قمامة بمنطقة محور العصار بدائرة القسم.

وبعمل التحريات ومشاهدة كاميرات المراقبة، تبين أن الأم هي من قامت بإلقائه في الصندوق عقب وفاته.

بالفحص تبين للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والمقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا، أن الأم تدعى «ش. ش.ع»، 34 عاما، ربة منزل والطفل يدعى «س.س»، 15 يومًا، وتم القبض عليها، والتحفظ على جثة الطفل، وصرحت النيابة بدفنه وتكليف المباحث بسرعة إعداد تحريات البحث الجنائي حول الواقعة واستعجال تقرير الطب الشرعي حول ملابسات الوفاة.