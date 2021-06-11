إجراء 658 حملة تفتيشية على المصانع.. وإلغاء اعتماد 4 مراكز صيانة السيارات

كتب إسلام سعيد

أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية ، إجراء 658 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية عن خلال شهر مايو الماضي، كما تم إجراء 1192 دراسة فنية متخصصة تضمنت 132 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1050 دراسة فنية متنوعة و 10 دراسات مستلزمات انتاج.

كما قامت المصلحة، بحسب أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء الرقابة الصناعية، بمنح ترخيص لـ223 مرجل بخارى وآلة حرارية، واعتماد 60 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 18 حملة رقابية موسمية، شملت التفتيش على عدد 73 مصنع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 24 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي وتسعى المصلحة دائمًا إلى تحسين صورة المنتج المصرى داخليًا وخارجيًا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصرى، بالإضافة إلى نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.

أضاف "أحمدي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والأجهزة الكهربائية والسيارات والمستلزمات الطبية والنسيج والصناعات الهندسية والكيماوية والخشبية ومواد البناء وصناعة الشنط وكسارات البلاستيك إلى جانب مصانع للرخام والجرانيت والتكييفات الصحراوية بالإضافة إلى مراكز خدمة وصيانة السيارت والأجهزة المنزلية، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج.

أوضح "أحمدي"، أن المصلحة قامت بحملات تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لأغراض التجهيزات والتعديلات للمركبات وذلك للوقوف على مدى التزام هذه المراكز بالقواعد الفنية المتعبة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم إلغاء اعتماد 4 مراكز للخدمة والصيانة بمحافظات البحيرة والمنوفية وبني سويف والدقهلية لعدم التزامها بالقواعد الفنية المتبعة وقد تم إخطار الإدارة العامة للمرور بأسماء هذه المراكز.

وأشار إلى أن المصلحة قامت بعقد اجتماع مع مركز تحديث الصناعة لبحث سبل تعزيز التعاون لنشر أهمية الحصول على شعار "بكل فخر صنع في مصر" والتأكد من أحقية الشركات المسجلة لاستخدام هذه العلامة.

وفي إطار حرص المصلحة على التواصل مع كافة منظمات الأعمال، حضر المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان تناول بحث التحديات واستعراض المعوقات التي تواجههم والعمل على ايجاد حلول جذرية لها، حيث تم استعراض فلسفة المصلحة في متابعة التزام المصانع بتطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية على منتجاتهم، وذلك فى اطار الدور التوعوي الذي تقوم به المصلحة، وقد تم الاتفاق على التواصل المستمر بين الجمعية والمصلحة في حالة وجود اي شكاوي لدى المستثمرين.

وفى هذا الصدد قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية ستقوم بحملة توعية للمصانع والشركات تتضمن التعريف بالمصلحة وتخصصاتها فى إطار خطة المصلحة لمساندة المصانع وحل العديد من المشكلات التى تواجه المستثمرين مع بعض الجهات الأخرى.