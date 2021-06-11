أوقاف قنا تفتتح أعمال إحلال وتجديد 4 مساجد جديدة بتكلفة مليون و800 ألف جنيه

قنا صابر سعيد

شهدت محافظة قنا اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التى تمت بهم بتكلفة مالية بلغت مليون و800 ألف جنيه، حيث تم افتتاح مسجد الرحمة بساحل دراو التابع لمركز نقادة على مساحة 75متر بتكلفة 300 ألف جنيه، ومسجد العتيق بطريق مصر أسوان بمركز دشنا على مساحة 140 مترا بتكلفة 290 ألف جنيه، ومسجد ابو بكر الصديق بقرية ابو عمورى التابعة لمركز نجع حمادى على مساحة 360 مترا بتكلفة 860 ألف جنيه، ومسجد ابو القاسم وشهرته العقبى بمركز قوص على مساحة 320 متر بتكلفة 350 ألف جنيه، وتم تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد من خطة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية.

من جانبه، أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية.

وأضاف الشيخ محمد الطراوى، وكيل وزارة الأوقاف بقنا أن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولى المساجد عناية خاصة وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة، لافتا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عدد من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعا وذلك بدعم من وزارة الأوقاف بالإضافة إلى الجهود الذاتية من المواطنين.