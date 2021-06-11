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أهالى المريج بشبين القناطر يشيعون جثمان الطفل "معاذ" بعد العثور عليه برشاح القرية

الجمعة، 11 يونيو 2021 03:07 ص
أهالى المريج بشبين القناطر يشيعون جثمان الطفل "معاذ" بعد العثور عليه برشاح القرية مديرية أمن القليوبية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شيع المئات من أبناء قرية المريج التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جثمان الطفل "معاذ"، البالغ من العمر 5 سنوات، لمثواة الأخير، عقب العثور على جثمانه صباح أمس داخل جوال على جانب رشاح بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالى والسواد الذى عم القرية بأكملها.

وكان قد تم العثور اليوم على جثمان الطفل داخل جوال ملقى برشاح القرية، بعد غياب دام لمدة 9 أيام، لم تعلم أسرته أي شيء عنه، وصرحت النيابة العامة بدفنه عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية الطفل وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة لفحصها.

وكان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى في وقت سابق إخطارًا من العميد سيد القاضي، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد باختفاء طفل يُدعى معاذ جمال دعبس، مُقيم قرية المريج دائرة المركز.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

وأعلن مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن الواقعة بها شبهة جنائية وجار فحص جميع علاقات والد الطفل، وفحص جميع الكاميرات المحيطة بمنزل المجني عليه، وسؤال شهود العيان الذين شاهدوه آخر مرة، للوصول لمرتكبى الواقعة.


اخبار القليوبية

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